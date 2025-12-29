Llega el frío más intenso de la temporada a Tamaulipas

El sistema frontal es impulsado por una masa de aire ártico, lo que intensificará las condiciones invernales en prácticamente todo el territorio tamaulipeco.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El frente frío número 25 marcará un parteaguas en la actual temporada invernal en Tamaulipas, al provocar a partir de hoy lunes 29 de diciembre el descenso de temperaturas más significativo registrado hasta el momento, informó la coordinación de Protección Civil (PC) del estado.

El sistema frontal es impulsado por una masa de aire ártico, lo que intensificará las condiciones invernales en prácticamente todo el territorio tamaulipeco.

De acuerdo con el pronóstico, el avance del frente frío estará acompañado de lloviznas y lluvias ligeras dispersas, así como un evento de “Norte” con rachas de viento de entre 55 y 75 kilómetros por hora, mientras que en el litoral del Golfo de México se esperan vientos más intensos, de 75 a 95 kilómetros por hora, además de oleaje elevado de 3 a 5 metros, por lo que se recomienda extremar precauciones en zonas costeras y actividades marítimas.

Y el impacto térmico será moderado a fuerte.

Según los valores mínimos estimados, en la región norte del estado se prevén temperaturas de 6 a 10 grados centígrados, condiciones similares para la zona centro, donde el termómetro también oscilará entre 6 y 10 grados.

Para la región cañera, las mínimas se ubicarán entre 8 y 11 grados, mientras que en el sur de Tamaulipas se esperan registros de 9 a 12 grados centígrados.

El ambiente más frío se sentirá en el Altiplano tamaulipeco, donde las temperaturas podrían descender hasta 4 grados, con máximas cercanas a los 8 grados centígrados, convirtiéndose en la zona con mayor impacto por este episodio invernal.

PC advirtió que el aire frío persistirá al menos hasta el miércoles, manteniendo el ambiente frío a muy frío durante las madrugadas y noches, especialmente en zonas serranas y rurales.

Pero que será a partir del jueves cuando se espera un ascenso gradual de las temperaturas, aunque se mantendrán condiciones frescas.

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a niños, adultos mayores y mascotas, así como a mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles afectaciones por viento fuerte, lluvias y oleaje elevado.

Por. Antonio H. Mandujano