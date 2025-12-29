Por riesgo para familia, retiran dos cilindros de gas

La tarde del domingo, se notificó a la corporación que en un domicilio de la calle 5 de mayo de la colonia Obrera, se registraba una fuga de gas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por el riesgo que representaban para los integrantes de una familia, dos cilindros de gas fueron retirados por bomberos municipales.

Ambos tanques de 30 kilogramos presentaban fugas.

La tarde del domingo, se notificó a la corporación que en un domicilio de la calle 5 de mayo de la colonia Obrera, se registraba una fuga de gas.

Los vulcanos acudieron al sitio para intervenir.

Al llegar, notaron un fuerte olor a gas que se extendía por toda el área.

Tras una rápida revisión, detectaron que dos cilindros tenían fugas en el fondo, como resultado de la falta de mantenimiento.

Decidieron retirarlos por seguridad de quienes habitan en esa vivienda.

Fueron llevados al cuartel general donde quedaron bajo resguardo del cuerpo de bomberos.

Por. Benigno Solís/La Razón