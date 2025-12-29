Poste de alumbrado cae encima de auto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un poste de alumbrado público se desplomó sobre un automóvil, cuando la unidad circulaba por la avenida Universidad.

Los fuertes vientos del norte causados por el ingreso del frente frío, hicieron que la luminaria se viniera abajo. El incidente se presentó la tarde del lunes, en el cruce de esa Avenida con la calle 10.

La unidad afectada es un carro Volkswagen en color negro. Al sitio llegaron elementos de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas así como de Tránsito Tampico.

Se dio a conocer que el conductor esperaba el cambio de semáforo cuando de repente el poste se desplomo sobre el vehículo particular.

Fuerte susto se llevó el automovilista quien fue atendido por los voluntarios al sufrir una crisis nerviosa.

Momentos después la luminaria fue retirada para liberar la circulación.

Por Benigno Solís/La Razón