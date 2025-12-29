Precio de la gasolina no aumentará en enero 2026: Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo federal señaló que por acuerdo con los distribuidores de gasolina se logró fijar un precio límite a la gasolina regular

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el precio de la gasolina no va a aumentar su precio en enero de 2026. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que por acuerdo con los distribuidores de gasolina se logró fijar un precio límite a la gasolina regular

“La gasolina no va a aumentar su precio. Eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con gasolineros (…) que la gasolina regular no pasara de los 24 pesos (…) al aumentar el IEPS lo que corresponde a la inflación no impacta en el precio de la gasolina regular, eso se acordó con los gasolineros, y se va a seguir”, explicó.

Gasolina no aumentará de precio

Claudia Sheinbaum expuso que el precio de la gasolina recupera no aumentará su preciopor el acuerdo qué se tiene con los distribuidores.

“Esta idea de que el precio de la gasolina iba a aumentar en enero, falso (…) La (gasolina) premium no está dentro del acuerdo, y la regular sí, que es la que más se usa y se puede platicar con los gasolineros sobre la gasolina premium, hasta ahora y dado que la gasolina regular es la que la gran mayoría de las y los mexicanos utilizan para su vehículo, es la que tiene este apoyo, este acuerdo”, precisó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO