Provida alzan la voz: rechazan despenalización del aborto en Tamaulipas

Aseguraron que la iniciativa pone en riesgo “la vida de miles de niños por nacer” y convocaron a los legisladores a “velar por la mujer y por el niño tamaulipeco”.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Integrantes de los movimientos internacionales Alumbra la Vida y 40 Días por la Vida advirtieron que no permitirán que el Congreso de Tamaulipas avance hacia la despenalización del aborto.

El movimiento Alumbra la Vida, nacido en España y replicado en Tampico desde hace tres años, reunió a participantes de todas las edades durante la jornada del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes; explicó Mayra Karina Velázquez Ruano, coordinadora de 40 días por la vida en Tamaulipas.

“Levantamos la voz por niños inocentes que están siendo amenazados por el aborto. Millones de vidas se han perdido en países donde se ha despenalizado y no queremos que Tamaulipas siga ese camino”

Velázquez Ruano dio a conocer que de manera simultánea se realizaron acciones en: Matamoros, Río Bravo, Reynosa y Ciudad Victoria.

“Por el estado de Tamaulipas los diputados han lanzado esta amenaza de querer despenalizar el aborto en la entidad»

Dijo que quienes integran los movimientos provida piden a legisladores locales velar por la mujer y también por «ese niño que tiene derecho a vivir”.

Afirmó que ha buscado diálogo con legisladores para mostrarles “lo que realmente necesita la mujer” e insistió en que el aborto “no es una solución, sino un procedimiento con secuelas gravísimas”.

Velázquez Ruano aseguró que muchas embarazadas recurren al aborto por presiones de pareja, familia o de sus propios centros laborales, donde denunció algunas mujeres son despedidas al enterarse de su embarazo.

Los movimientos provida reiteraron su llamado a que las mujeres no aborten y aseguraron brindar acompañamiento y apoyo integral.

Cada año, Alumbra la Vida se realiza el 28 de diciembre, con rosario, lectura de un manifiesto y oración por los pequeños que no nacieron debido a aborto o enfermedad.

Participan niños, jóvenes y adultos en un acto que, aunque cívico, dijo la coordinadora, también reúne a católicos que piden la intercesión de la Virgen de Guadalupe “por las madres y por las vidas que están en riesgo”.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón