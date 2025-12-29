Romper tabúes, clave para detectar a tiempo el cáncer de próstata

El plan contempla capacitaciones y pláticas informativas dirigidas a los varones en unidades médicas, con el objetivo de aclarar dudas, eliminar miedos y fomentar una cultura de revisión médica preventiva.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La detección tardía del cáncer de próstata continúa como uno de los principales retos de salud en Tamaulipas, en gran medida por los tabúes y la desinformación que aún persisten entre la población masculina en torno a esta enfermedad.

Ante este panorama, el director del Hospital Oncológico de Ciudad Victoria, Francisco Velasco Canseco, informó que se impulsa una estrategia coordinada con la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar para fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno desde el primer nivel de atención.

Uno de los principales ejes de estas acciones es promover la realización del Antígeno Prostático Específico (APE), prueba fundamental para detectar el cáncer de próstata en etapas tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso son mayores.

Velasco Canseco señaló que el cáncer de próstata representa actualmente la segunda causa de atención más frecuente en el Hospital Oncológico, solo por debajo del cáncer de mama.

De acuerdo con cifras del propio hospital, cada año se atiende en promedio a 80 pacientes con este padecimiento, la mayoría diagnosticados en etapas intermedias, lo que confirma la urgencia de reforzar las estrategias de prevención.

Finalmente, el especialista subrayó que acudir a revisión médica de manera periódica puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno y un tratamiento tardío, por lo que llamó a los hombres a priorizar su salud y romper con los prejuicios que rodean a esta enfermedad.

Por Raúl Lopez Garcia

Expreso – La Razón