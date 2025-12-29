«Tamaulipas, listo para ser gobernado por una mujer»: Senadora Olga Sosa

La legisladora federal expresó que el estado cuenta con mujeres capaces en todos los sectores y que, aunque se espera que una mujer encabece una candidatura, no habrá imposiciones.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- “Tamaulipas al igual que el resto de los estados de la República Mexicana se encuentran preparados para ser gobernados por una mujer”, afirmó este lunes la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, al asegurar que su prioridad continúa siendo servir a la ciudadanía desde su labor legislativa federal.

“Definitivamente creo que Tamaulipas y todos los estados del país están preparados para una mujer… Nuestra presidenta ha dicho que se ocupa capacidad”

Dijo que su interés es seguir sirviendo desde el Senado o desde cualquier trinchera cercana a la población.

Sobre las reglas internas que definirán candidaturas, advirtió:

“No va a ser una imposición… tiene que ganar las elecciones, las encuestas; tiene que haber capacidad, escuchar al pueblo”

Sosa Ruiz señaló que la resistencia hacia el liderazgo femenino persiste. “Hay machismo en este país, sí se le demuestra a la presidenta todos los días… claro que hay resistencia; sin embargo, eso se combate a diario”, dijo, recordando que en Tamaulipas se impulsó un gabinete paritario desde la llegada de la 4T.

Durante su informe legislativo, reconoció avances sociales y económicos: 13.4 millones de personas dejaron la pobreza en México; en Tamaulipas, 242 mil salieron de esa condición de 2022 a 2024. Dijo que la clase media creció en 12 millones de personas, el salario mínimo aumentó 135% en seis años y la inversión extranjera directa alcanzó 34 mil millones de dólares gracias a la confianza del Plan México.

Sosa Ruiz expresó además que en 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum superó la turbulencia arancelaria mediante la revisión y no renegociación del T-MEC, cuyo proceso formal se prevé para 2026.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón