Tampico activa refugios temporales ante descenso a 12 grados

Los espacios abiertos para atención inmediata se encuentran en Emilio Carranza esquina con Sor Juana Inés de la Cruz, en la zona centro, y en la delegación municipal de la zona norte.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el pronóstico de un drástico descenso de temperatura que mañana martes podría llegar a 12 grados con sensación térmica menor, el Ayuntamiento de Tampico habilitó dos refugios temporales, informó el director de Protección Civil, José Antonio Marín Flores.

“La instrucción es estar preparados para recibir a las personas que requieran atención ante temperaturas bajas”, señaló el funcionario.

Marín Flores explicó que ya comenzaron los recorridos para detectar a personas en situación de calle, especialmente en áreas donde suelen resguardarse: el centro, hospitales, Central de Autobuses, tiendas de conveniencia, cajeros automáticos y espacios públicos.

“Los localizamos, los invitamos, los trasladamos al refugio; y si no desean ir, se les brinda cobijas, colchoneta y alimentación para protegerlos” expresó.

Recordó que los refugios se activan cuando el pronóstico baja a 15 grados centígrados, y pidió a la ciudadanía reportar al 911 cualquier caso de vulnerabilidad para poder brindar auxilio. En estas acciones participan el DIF municipal, Protección Civil, Guardia Estatal y Tránsito y Vialidad, en respuesta al impacto del frente frío No. 25

Por Cynthia Gallardo

La Razón