Vehículo se impacta con carrotanque de tren

La unidad tuvo una falla mecánica que le hizo perder el control del volante.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La mitad de un auto compacto quedó destruido, al estrellarse contra un carrotanque, a unos metros de la Terminal Marítima Madero.

Por fortuna, el conductor logró salir ileso del fuerte percance.

El accidente ocurrió antes del amanecer del lunes, en la avenida Ferrocarriles en Ciudad Madero.

El coche involucrado en el hecho vial es un Tsuru.

Al circular por esa arteria, la rótula del carro se rompió lo que hizo que el operador perdiera el control del mismo para luego irse hacia las vías donde finalmente se impactó contra uno de los carrotanques del tren que en ese momento estaba detenido.

La mitad del automóvil terminó destruido pese a lo cual el conductor no resultó lesionado aunque sí se llevó el susto de su vida.

Complicadas maniobras se efectuaron para retirar el vehículo.

Por. Benigno Solís/La Razón