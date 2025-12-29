VIDEO: Daniel Curtis Lee agradece a la Patrulla Espiritual por intentar ayudar a Tylor Chase

Sus familiares han mencionado que todo se ha complicado porque el actor suele rechazar los tratamientos médicos y la medicación

Luego de que Jesús Ignacio Torres, líder de la organización mexicana de rehabilitación conocida como Patrulla Espiritual hizo un llamado para ubicar a la estrella infantil Tylor Chase para ayudarlo a rehabilitarse, el actor Daniel Curtis Lee respondió a la petición con un agradecimiento e informó la actual situación en la que se encuentra su compañero del Manual de Supervivencia Escolar de Need.

En un video posteado en su perfil de Instagram, Daniel, quien interpretó a ‘Cookie’ en la serie estadounidense emitió un mensaje hablando en español para agradecer la ayuda que Jesús Ignacio, conocido como ‘El Chiquilín’ le ofreció a Tylor para tratar sus problemas de adicciones y salud mental.

En el video, Daniel explica que ha hecho todo lo posible por ayudar a Chase a encontrar conciencia para tratarse. Sin embargo; dejó claro que de estar en sus manos, sin pensarlo lo llevaría a Tijuana, lugar donde se ubica la Patrulla Espiritual, para rehabilitarse, pero no le es posible. “Mi corazón está con Tyler y he hecho todo lo posible por crear conciencia y ayudarlo a encontrar ayuda. Lamentablemente México y Estados Unidos tienen formas muy distintas te atender las adicciones y la salud mental”, mencionó.

Daniel Curtis Lee quiere llevar a Tylor Chase a la Patrulla Espiritual pero no puede ‘Cookie’ explicó que él no pude simplemente llevarse a Tylor a Tijuana, México para atenderse en el centro de rehabilitación, pues esa decisión corresponde al actor y a sus allegados: “Si pudiera llevarlo Tijuana, lo haría, al final esa decisión corresponde a su familia y a él”, aclaró. No obstante, mencionó que Tylor ya se encuentra en un centro de rehabilitacióndonde recibirá la ayuda necesaria a largo plazo para ayudarlo a superar las adicciones y tratar su salud mental. Reveló que diversas organizaciones se han acercado con becas para ingresar por voluntad propia. “Tylor ya entró a un tratamiento de rehabilitación. La buena noticia es que varios centro de re le han ofrecido becas pero necesita ingresar por voluntad propia aquí en los Estados Unidos”, detalló. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Curtis Lee (@daniel_curtis_lee)