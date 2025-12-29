VIDEO: Hombre se desmaya en una cafetería en China y nadie lo ayuda

El clip ha generado gran consternación entre los usuarios de redes sociales, quienes se cuestionan por qué nadie hizo nada por ayudarlo

JIANGSU, CHINA.- En redes sociales ha comenzado a circular un video de no más de minuto y medio, en el que es posible ver el momento en que un hombre se desmaya y cae al suelo en una cafetería sin que ninguna de las personas que se encuentran a su alrededor hagan algo al respecto, más que sólo observar desconcertados.

Incluso uno de los comensales que se encontraba sentado y sin playera en una de las mesas cercanas al espacio donde se desvaneció el hombre, optó por cambiarse de lugar, para no verlo tirado en el suelo mientras comía.

Sólo uno de los hombres corre hacia otro lugar, pero se desconoce si lo hizo para pedir ayuda, ya que volvió al lugar y continuó con lo que estaba haciendo.

🇨🇳 In China, a man collapses at a cafeteria. No one really seems to care and everyone just ignores him and keeps eating. pic.twitter.com/1pfVhmdakO — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) December 22, 2025

Indiferencia ante el hombre que se desmayó, genera indignación en redes sociales

Este video ha generado gran consternación entre los usuarios de redes sociales, quienes se cuestionan por qué nadie hizo nada por el hombre que se desmayó y rechazan la falta de empatía en una situación de emergencia, estos son algunos de los comentarios que se pueden leer:

«Dejan toda la responsabilidad para la atención del sujeto a las autoridades. Nadie quiere asumir tareas de socorro mínimas, como acomodarle la cabeza sobre algo blando. Posiblemente los administradores del establecimiento han llamado por socorro técnico», «La gente parece temer acercarse».

Algunos más señalaron que la falta de acción por parte de las personas se debe a que no quieren meterse en problemas legales o económicos: «No sé dónde leí qué si en China pasa eso, y tu intervienes, automáticamente te vuelves responsable.

Osea, que tú pagas el pato. Pero no sé que tan cierto sea eso y «Las mismas jodidas leyes de China han propiciado que todos sean indiferentes a estas situaciones, no quieren problemas legales por intentar salvar a alguien más», «En China, la gente está condicionada a ocuparse de sus propios asuntos porque ayudar puede hacer que te culpen, te demanden o te metan en problemas».

Asimismo, a los internautas también les sorprendió que muchos de los visitantes no tuvieran camisetas «Que cafetería más extraña, con varios hombres sin camiseta». Aunque el video ha comenzado a difundirse nuevamente en redes sociales, en él puede observarse la fecha en que ocurrieron los hechos, (4 de agosto de 2025, a las 18:24 horas), en Wuxi, provincia de Jiangsu, en China.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO