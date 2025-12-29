VIDEO: Mujer “prueba” sartenes de forma curiosa en supermercado

En el video que ha causado risas y memes, refleja los diferentes usos que se le pueden dar a los utensilios de cocina.

CHINA.- Una escena tan cotidiana como la visita a un supermercado se convirtió en un momento viral en redes sociales, luego de que dos mujeres fueran captadas probando sartenes de una manera poco habitual dentro del área de artículos para el hogar.

El video, grabado presuntamente por otro cliente, muestra cómo ambas realizan movimientos que simulan usos extremos del utensilio de cocina, desatando sorpresa, risas y debate en redes sociales.

En las imágenes se observa a una mujer sosteniendo un sartén frente a uno de los pasillos del supermercado. Con el sartén vacío, comienza a realizar movimientos repetitivos que emulan la acción de voltear un huevo o algún piso, como si se encontrara frente a una estufa.

El gesto es preciso y constante: flexiona la muñeca, inclina el sartén hacia adelante y lo sacude con rapidez, tal como lo haría un cocinero experimentado al preparar un desayuno.

Aunque no hay alimentos ni fuego de por medio, la mujer parece concentrada en evaluar el peso, el equilibrio y la maniobrabilidad del utensilio.

A pocos pasos de distancia, otra mujer protagoniza una escena aún más desconcertante. Ella toma un sartén diferente y, en lugar de simular su usoculinario tradicional, lo mueve con fuerza, como si estuviera probando su resistencia para soportar golpes.

En el video se aprecia cómo lo levanta y lo balancea en el aire, con movimientos que recuerdan más a un objeto de defensa que a un instrumento de cocina.

El video ha causado varias reacciones en redes sociales, pues algunos de los comentarios que se leen son: “diferentes objetivos”, “Una es ama de casa y la otra es hacedora de maridos”, entre otros más, que además han llenado la publicación con memes o comentarios que reflejan sorpresa.

One of them takes the pan for the omelet, the other one for her husband. 🤣🤣 pic.twitter.com/VfJs1MhVrd — The Best (@Thebestfigen) December 28, 2025

