Vientos dejan apagones, árboles caídos y daños en vehículos

Se desplegaron cuadrillas para el retiro de ramas y árboles caídos, además de la atención a daños en infraestructura urbana

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos cuatro vehículos resultaron dañados por la caída de árboles y siete árboles colapsaron en la vía pública, cifra que continúa en aumento, consecuencia de los fuertes vientos generados por el frente frío número 25 en Ciudad Victoria.

Además amplios sectores de la ciudad se quedaron sin luz por cortes a la energía eléctrica.

Se desplegaron cuadrillas para el retiro de ramas y árboles caídos, además de la atención a daños en infraestructura urbana.

Las labores se concentraron en puntos como la calle 7 Ceros, en los cruces con Hidalgo y Juárez; la avenida 24; la calle Esmeralda de la colonia Loma Alta; así como en las calles 9 y 10

Canales de la colonia Mainero, donde los árboles y ramas obstruyeron parcialmente la circulación y representaron un riesgo para peatones y automovilistas.

De forma preventiva, cuadrillas de barrido manual realizaron trabajos de limpieza en la calle 8 de la avenida Tamaulipas, con el levantamiento de ramas y restos vegetales para evitar la obstrucción de drenes pluviales ante la posibilidad de lluvias en las próximas horas.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON