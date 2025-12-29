Vuelca camioneta en Bulevar de Altamira

A pesar de la magnitud del percance, las autoridades confirmaron que solo dejó pérdidas materiales.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un fuerte accidente vial movilizó a los cuerpos de auxilio en las primeras horas de este lunes, luego de que una camioneta terminó volcada en el Bulevar de los Ríos de Altamira.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor perdió el control por el exceso de velocidad y asfalto mojado a causa de las lluvias.

La unidad de doble cabina en color gris derrapó, chocó contra una estructura fija y finalmente quedó con los neumáticos hacia arriba sobre el asfalto.

Al sitio acudieron efectivos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes resguardaron el área para evitar otro percance, ya que el vehículo obstruyó el flujo vehicular de manera parcial por varios minutos.

Cuando hay lluvias en la región, el puente del Bulevar de los Ríos que se ubica por la Pedrera debe ser cerrado por las autoridades del puerto, porque los vehículos derrapan con mucha facilidad, incluso las unidades de carga.

Brigadistas voluntarios también se presentaron en la zona para brindar atención médica a los involucrados. Tras una revisión los paramédicos descartaron lesiones de gravedad y determinaron que los pasajeros no necesitaban traslado a un centro hospitalario.

Por. Oscar Figueroa

La Razón