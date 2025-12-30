Alerta por lluvia, heladas y posible nieve para Año Nuevo en México

Lluvias, heladas y evento de “Norte”

Según el aviso del SMN, las condiciones meteorológicas actuales son ocasionadas por la presencia del frente frío número 25, así como la masa de aire ártico que lo impulsa.

Indició que hoy, 30 de diciembre de 2025, el sistema frontal se extenderá sobre la península de Yucatán y continuará interaccionando con una vaguada en altura, lo cual ocasionará los siguientes efectos:

Lluvias torrenciales en Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

en Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste). Lluvias intensas en Veracruz (Papaloapan) y Chiapas

en Veracruz (Papaloapan) y Chiapas Lluvias muy fuertes en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo

en Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo Lluvias fuertes en Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

en Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán. Chubascos en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala

en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala Lluvias aisladas en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

El SMN agregó que la masa de aire asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con vientos de 60 a 80 km/h y rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura en costas de Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México; manteniéndose durante la mañana la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

🥶❄️ El frío se hace sentir este martes De acuerdo con información de @conagua_clima, para hoy 30 de diciembre de 2025 se pronostican temperaturas mínimas muy bajas en distintas regiones del país: 🌡️ De -10 a -5 °C con heladas

Zonas serranas de Baja California, Sonora,… pic.twitter.com/XsnM3PSfWX — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 30, 2025

Más lluvias el 31 de diciembre

Sobre los siguientes días, se informó que mañana 31 de diciembre de 2025, el frente frío 25 se extenderá sobre el mar Caribe, interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, generando lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Mientras que la masa de aire ártico mantendrá el evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Se prevé que al finalizar el día la masa de aire ártico asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas.

Sin embargo, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, continuará interaccionando con la corriente en chorro subtropical, generando rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California.

Así estará el clima en año nuevo 2026

En tanto, el jueves, año nuevo 2026, la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con la corriente en chorro subtropical se extenderán sobre el noroeste del territorio mexicano, originando rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región.

Además de mantener la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Se prevé que, durante la tarde, la vaguada se empiece a debilitar, dejando de afectar al país.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, la CNPC emitió las siguientes recomendaciones:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

CON INFORMACIÓN DE NMAS