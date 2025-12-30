Choque entre dos autos deja una lesionada

El accidente tuvo lugar la noche del lunes en la intersección de esa vialidad con la calle 10 de la colonia Monteverde.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una mujer resultó lesionada en fuerte choque, suscitado en un cruce de la avenida Universidad en Ciudad Madero.

Uno de los dos conductores no hizo el alto respectivo, ocasionando el percance.

En ese sitio, colisionaron un vehículo blanco y un carro compacto del mismo color.

Se dio a conocer que el operador de la primera unidad ignoró el alto que le marcaba el semáforo por lo que siguió su camino, siendo impactado por el otro coche que terminó dañado de la parte delantera.

Una mujer que iba en el asiento del copiloto del vehículo compacto resultó lesionada al golpear su cabeza contra el parabrisas.

Paramédicos de Protección Civil Madero y Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas atendieron a la fémina que sufrió heridas cortantes en el rostro.

No fue trasladada a un hospital ya que optó por esperar la entrega del pase médico de la aseguradora del carro responsable.

Personal de Tránsito acudió para tomar conocimiento del hecho vial.

Por. Benigno Solís/La Razón