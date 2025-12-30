Dengue y males respiratorios marcan 2025

Activaron alertas este año en el sector salud, el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación y el alza en dengue y males respiratorios

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El panorama epidemiológico de Tamaulipas durante 2025 encendió alertas en el sector salud debido al resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación, el incremento de padecimientos respiratorios y una elevada incidencia de dengue, de acuerdo con el boletín oficial de la Secretaría de Salud estatal, con corte a la semana epidemiológica 53.

Aunque algunas enfermedades redujeron su letalidad, otras reaparecieron como consecuencia de esquemas de vacunación incompletos y condiciones sociales adversas, lo que representa un reto persistente para el sistema sanitario.

Uno de los datos más preocupantes es la confirmación de 12 casos de sarampión en la entidad, una enfermedad que había sido erradicada a nivel nacional.

Todos los pacientes carecían de antecedente vacunal y tenían entre 3 y 19 años de edad.

Los contagios se concentraron en Victoria, Padilla, Altamira y Casas. Destaca que tres casos corresponden a hermanos de una comunidad menonita del municipio de Casas, con antecedente de viaje reciente a Chihuahua, lo que confirma la reintroducción del virus asociada a la movilidad y a la baja cobertura de inmunización.

Tos ferina: 47 contagios y dos muertes infantiles

Durante 2025, la tos ferina mantuvo circulación activa con 47 casos confirmados. Matamoros encabezó la lista con 21 contagios, seguido de Reynosa con 11 y Tampico con siete.

El grupo más afectado fue el de menores de un año, con 12 casos, lo que evidencia un alto riesgo para lactantes no protegidos.

El reporte confirma dos defunciones, ambas en bebés: uno de dos meses en Reynosa y otro de siete meses en Matamoros, ya dictaminadas por los comités estatal y federal de vigilancia epidemiológica.

Influenza y COVID-19 aún presentes

En el año se confirmaron 305 casos de enfermedades respiratorias virales. El COVID-19 representó 56 casos (18.3%), mientras que la influenza sumó 22 contagios. En la temporada estacional 2025-2026 se registraron 159 casos, con predominio de otros virus respiratorios, además de 11 casos de influenza y 10 de virus sincitial respiratorio.

Aunque lejos de los picos críticos, el COVID-19 no desapareció.

Entre 2020 y 2025, Tamaulipas acumuló 189 mil 207 casos positivos y 8 mil 216 defunciones. Solo en 2025 se confirmaron 65 casos y cuatro muertes, la mayoría en pacientes con comorbilidades y sin antecedente de vacunación.

Dengue: el mayor impacto sanitario

El dengue se consolidó como la enfermedad con mayor carga en el estado. Se confirmaron 611 casos: 406 no graves, 188 con signos de alarma y 17 graves. Ciudad Madero, Tampico y Matamoros concentraron más del 60 por ciento de los contagios.

El boletín oficial reporta siete defunciones, principalmente en Tampico, con pacientes de entre 13 y 76 años, quienes presentaron complicaciones severas como falla renal, hepática y circulatoria.

Tuberculosis y otros padecimientos

En 2025 se registraron mil 673 casos de tuberculosis, de los cuales mil 502 fueron pulmonares, concentrados principalmente en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Aunque otras enfermedades, como la viruela símica, tuvieron baja incidencia, el panorama general refleja un desafío estructural para el sistema de salud.

El balance epidemiológico de 2025 deja un mensaje claro: la prevención y la vacunación siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar muertes por enfermedades conocidas.

Por Raúl López García

EXPRESO.- LA RAZÓN