Enero y febrero serian los más fríos para Tamaulipas

Hasta hoy día suman 25 frentes fríos en la temporada 2025-2026; faltando prácticamente la mitad para concluir

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La temporada de frentes fríos 2025-2026 continúa su curso desde septiembre pasado, y al corte del monitoreo climático se han registrado 25 sistemas frontales que han afectado diversas regiones del país, según datos actuales de seguimiento meteorológico para esta temporada.

A pesar de este conteo, aún faltan por arribar alrededor de 23 frentes fríos de los 48 pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para todo el ciclo invernal, que se extiende hasta mayo de 2026.

La anterior cifra, es ligeramente por debajo del promedio histórico de 50 sistemas.

Y con base en la distribución climática mensual del organismo, se esperan aún los siguientes sistemas:

•Enero 2026: 6 frentes

•Febrero 2026: 5 frentes

•Marzo 2026: 6 frentes

•Abril 2026: 5 frentes

•Mayo 2026: 3 frentes

Estos números indican que, incluso tras los 25 frentes ya observados, más de la mitad de los eventos frontalmente fríos aún están por llegar durante el resto del invierno e inicios de primavera.

Tamaulipas se prepara para los meses más

Gran parte de los frentes fríos que han ingresado hasta ahora han generado efectos moderados de enfriamiento atmosférico, a no ser del 25 que sigue activo en todo el territorio y que dejó los valores más bajos de todo lo que va de la temporada.

Históricamente los meses de enero y febrero son los de mayor intensidad térmica en el noreste del país, incluido Tamaulipas, con descensos de temperatura más pronunciados y mayores probabilidades de eventos de “Norte” con vientos fuertes y sensación térmica baja.

La climatología regional muestra que diciembre, enero y febrero concentran una parte significativa de los frentes fríos más activos y de mayor impacto en las temperaturas mínimas, lo cual coincide con la época de invierno más severa que suele experimentarse en la entidad.

Por tanto, en enero y febrero se esperarían tormentas invernales con valores relativamente extremos que llegarían hasta menos de los O° principalmente en región como el norte, centro y altiplano.

Impactos y recomendaciones locales

Para Tamaulipas, la llegada de estos sistemas representa no sólo descensos importantes en las temperaturas durante madrugadas y mañanas, sino también el riesgo de vientos intensos del norte, que pueden ocasionar oleaje alto en el litoral y condiciones adversas para la navegación y la pesca.

Así también daños al ecosistema y a la infraestructura urbana como lo ocurrido este lunes 29 de diciembre en Cd. Victoria por la entrada del frente frío 25.

Así también, en zonas urbanas y rurales se debe prestar atención a la salud pública, especialmente para poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Las autoridades recomiendan reforzar la vigilancia meteorológica y mantenerse informados de los boletines del SMN y de Protección Civil estatal a medida que avance la temporada, pues aunque el total de frentes previstos es menor al promedio histórico, la probabilidad de que los fríos más intensos ocurra entre enero y febrero sigue siendo considerable.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón