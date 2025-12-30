Fluye pago de agua a Estados Unidos

Se liberó un primer volumen de 249 millones de metros cúbicos que se derivará a través de la presa Marte R. Gómez

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El agua comprometida por México a Estados Unidos, en cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944, ya comenzó a llegar a la presa Marte R. Gómez, que operará como punto de derivación del primer pago correspondiente al actual ciclo, informó Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT).

Este primer volumen asciende a 249 millones de metros cúbicos, los cuales deberán quedar entregados a más tardar el 31 de enero de 2026, conforme a lo establecido en el acuerdo binacional.

Salinas Sánchez precisó que este envío representa solo una parte del compromiso total, ya que la deuda hídrica de México aún supera los 800 millones de metros cúbicos. No obstante, aclaró que el volumen restante puede cubrirse dentro de los próximos cinco años, tal como lo permite el tratado en escenarios de sequía.

“Es únicamente la primera parte del pago; sigue existiendo una deuda importante”, señaló, al explicar que la presa Marte R. Gómez fungirá como punto de derivación del agua destinada al cumplimiento del acuerdo internacional.

El gerente de la UARNT explicó que el tratado contempla condiciones de sequía severa, como la que enfrenta el norte del país desde hace más de cinco años, permitiendo trasladar el adeudo al siguiente ciclo quinquenal.

“Derivado de la sequía, el tratado establece que la deuda puede pagarse en el próximo ciclo, con duración de cinco años”, puntualizó, subrayando que esta disposición evita incumplimientos inmediatos cuando no existen condiciones hidrológicas favorables.

Sin embargo, advirtió que el arrastre del adeudo mantiene una presión constante sobre los sistemas de almacenamiento y sobre el sector productivo del norte de Tamaulipas, especialmente ante la escasez de aportaciones naturales.

Indicó que las lluvias recientes han sido aisladas y desiguales, sin generar una recuperación significativa de la humedad del suelo. Aun así, los productores de sorgo ya iniciaron la siembra en municipios como San Fernando, Méndez y Burgos, conforme al calendario agrícola que marca el 20 de diciembre como fecha de arranque.

“El cultivo ya comenzó, pero el éxito del ciclo dependerá del comportamiento del clima y de la disponibilidad real de agua”, reconoció.

Contraste hídrico: estabilidad en el DR026 y crisis latente en el DR025

Respecto a las afectaciones, Salinas Sánchez explicó que la entrega de agua a Estados Unidos tendrá impactos diferenciados entre los distritos de riego del norte del estado.

El Distrito de Riego 026 mantiene, por ahora, condiciones de estabilidad operativa, lo que permitirá afrontar el ciclo agrícola sin riesgos inmediatos, gracias a mejores niveles de almacenamiento y una planeación más favorable.

“El 026 no tendría problema alguno”, afirmó, al señalar que este distrito cuenta con agua suficiente para cumplir con los riegos programados.

En contraste, el Distrito de Riego 025 enfrenta un escenario crítico, derivado de bajos almacenamientos, la extracción de volúmenes para cumplir con el tratado y la ausencia de lluvias significativas.

Advirtió que este distrito podría enfrentar restricciones severas en el suministro, lo que se traduciría en menor superficie sembrada, afectaciones al rendimiento de cultivos y pérdidas económicas para los productores.

La disparidad entre distritos, concluyó, refleja la fragilidad hídrica que vive el campo tamaulipeco, donde el cumplimiento de compromisos internacionales y la sequía prolongada colocan al DR025 en una situación de alta vulnerabilidad.

Por. Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón