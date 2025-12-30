Frente frío provoca la caída de 21 árboles en Altamira

Los Bomberos Municipales se encargaron de atender estos incidentes, los cuales ocurrieron debido a las fuertes rachas de viento que acompañaron al frente frío.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El paso del frente frío número 25 por el municipio de Altamira dejó un saldo de 21 árboles caídos en diversos sectores.

El comandante de la corporación, José Torres Gómez, informó que algunos árboles colapsaron sobre viviendas y a pesar de la del impacto no hubo daños de consideración en las estructuras ni personas lesionadas.

Uno de los reportes de mayor riesgo tuvo lugar en el Complejo Administrativo de La Retama.

En este punto, un árbol de gran tamaño estuvo a punto de caer sobre uno de los edificios, sin embargo, la respuesta de los elementos permitió el control de la situación y la eliminación del peligro.

El personal de Bomberos se mantiene en alerta ante la posibilidad de nuevos reportes por los efectos del clima.

La autoridad municipal exhortó a la población a reportar cualquier estructura en riesgo de colapso para evitar accidentes durante la temporada de frentes fríos.

Por. Oscar Figueroa

La Razón