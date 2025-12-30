Frío pega duro en Tampico: siete personas pasan la noche en refugio temporal

Las condiciones del clima comenzarán a mejorar entre el miércoles 31 y jueves 1 de enero, por lo que la Feria Navideña, suspendida por seguridad, podría reactivar actividades.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Frente Frío 25 no dio tregua en Tampico y obligó a que siete personas (seis hombres y una mujer) pasaran la noche en el Refugio Temporal de Invierno del centro, ante la sensación térmica de 10 grados registrada en las últimas horas.

José Antonio Marín Flores, director municipal de Protección Civil, informó que los refugios del centro y norte cuentan con capacidad para 60 personas, y que los recorridos por zonas vulnerables siguen activos para detectar a quienes necesitan resguardo.

“Estamos visitando los puntos donde sabemos que pernoctan. Algunas personas llegaron por su propio pie, otras fueron trasladadas”

Tras una reunión encabezada por la alcaldesa Mónica Villarreal, corporaciones como Sedena, Guardia Estatal, Tránsito y Protección Civil regional y municipal realizaron vigilancia en el primer cuadro, Canal de la Cortadura, mercados y plazas.

Aunque algunos se negaron a ir al refugio, se les entregaron colchonetas y alimentos.

“No podemos obligarlos, pero sí apoyarlos”

El funcionario expresó que los fuertes vientos del norte con rachas de hasta 70 km/h tumbaron árboles, postes y una barra tipo mallacorla, sin generar cortes de energía ni lesionados arrojó saldo blanco.

Protección Civil pidió a la población reportar cualquier emergencia al 911.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón