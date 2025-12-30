Implicado en asesinato de Carlos Manzo es vinculado a proceso

URUAPAN, MICHOACÁN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la vinculación a proceso de un delincuente presuntamente relacionado al asesinato del alcalde de de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

A través de un comunicado, la FGE informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Alejandro Baruc “N”, presunto responsable de los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo; registrado en la ciudad de Uruapan.

Detalló que el pasado miércoles 23 de diciembre, el imputado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en posesión de 11 cartuchos para arma de fuego calibres, 7.62×39, 223, 38, 45, 9mm, además de marihuana y metanfetamina.

Pero además, existen indicios que lo relacionan en el homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, crimen ocurrido el 01 de noviembre pasado, por lo que las investigaciones se extenderán.

Alejandro Baruc “N” fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la Carpeta de Investigación y lo llevó ante el Juez de Control que calificó de legal la detención y lo vinculó a proceso.

Al detenido se le fijó prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO