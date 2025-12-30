Llegan dos refuerzos

Pineda y Galindo reforzarán a Correcaminos en este 2026

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este lunes, el Club Correcaminos continuó con el armado de su plantel de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y anunció la incorporación de dos nuevos refuerzos: el regreso del delantero Diego Pineda y la llegada del defensor y mediocampista Ricardo Galindo.

Diego Pineda, atacante de 30 años, vivirá su segunda etapa con el conjunto naranja. El delantero llega procedente de Alebrijes de Oaxaca, equipo con el que disputó cuatro encuentros en el torneo anterior. Previamente, en 2024, tuvo un breve paso por el fútbol europeo con el Dundee de Escocia.

En su etapa anterior con Correcaminos, durante el año 2023, Pineda participó en 16 partidos oficiales y registró tres anotaciones. Aunque no atraviesa su mejor momento en cuanto a cifras goleadoras, el club confía en su experiencia y conocimiento del entorno para fortalecer el ataque universitario.

Por su parte, Ricardo Galindo se convierte en otro de los refuerzos para el Clausura 2026. El futbolista de 27 años puede desempeñarse como defensa o mediocampista y llega a Correcaminos tras su paso por Atlético Morelia, donde vio acción en ocho encuentros.

Galindo realizó su proceso de formación en las fuerzas básicas de Pumas de la UNAM, institución con la que debutó en la Primera División y se mantuvo en el primer equipo hasta el año 2025, aportando experiencia en el máximo circuito del futbol mexicano.

Con estas incorporaciones, Correcaminos continúa reforzando su plantel con jugadores de recorrido nacional e internacional, con el objetivo de ser protagonista en el próximo torneo de la Liga de Expansión MX.

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO