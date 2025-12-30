Los doce deseos de Año Nuevo saldrán caros por precio de uva

El sector comercial atribuye estas variaciones a la alta demanda de último momento y a que gran parte del producto es importado desde California, Estados Unidos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El cierre del 2025 trae consigo un incremento notable en el precio de la uva en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Este fruto, esencial para el ritual de las 12 campanadas, registra costos que oscilan entre los 49.50 y los 159.00 pesos por kilo, según la variedad y el establecimiento comercial que elija cada comprador.

En un recorrido por supermercados de la región, se detectó que la uva roja sin semilla es la opción más accesible, con ofertas desde los 49.50 pesos en algunas cadenas nacionales.

Por el contrario, la uva verde sin semilla mantiene los precios más altos, pues alcanza hasta los 159.00 pesos en tiendas de prestigio, lo cual representa un gasto mayor para la cena familiar.

El comerciante Ramón Torres, señaló la falta de producción nacional suficiente como un factor clave en el encarecimiento de este producto.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a las familias del sur de Tamaulipas comparar precios antes de realizar la compra definitiva.

La diferencia de costos entre sucursales de una misma ciudad puede ser superior a los 30 pesos, por lo que el uso de las redes sociales para consultar precios resulta imperante.

Por Oscar Figueroa

La Razón