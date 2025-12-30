Más de 400 mil paisanos cruzaron por Tamaulipas este 2025

Por su ubicación geográfica y su red carretera, que la entidad se mantiene como un paso estratégico para miles de familias que regresan temporalmente a México.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas concluye el 2025 como uno de los principales puntos de ingreso y tránsito de connacionales procedentes de Estados Unidos, al estimarse el cruce de más de 400 mil paisanos durante las tres temporadas vacacionales de mayor movilidad: Semana Santa, vacaciones de verano y el periodo decembrino.

Y es que es por su ubicación geográfica y su red carretera, que la entidad se mantiene como un paso estratégico para miles de familias que regresan temporalmente a México para reencontrarse con sus lugares de origen en el interior del país.

De acuerdo con autoridades migratorias estatales, el comportamiento del flujo se mantiene dentro de los parámetros históricos, con picos bien definidos en los periodos de descanso laboral y escolar.

Pero es a cierre de año que concentra el mayor volumen de movilidad, cuando se forman caravanas de cientos y hasta miles de vehículos que ingresan principalmente por los cruces fronterizos de Reynosa y Nuevo Laredo, lo que obliga a reforzar los operativos de acompañamiento, orientación y vigilancia en las principales rutas de tránsito.

En este contexto, el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que “ahorita es la época más importante”, debido al incremento sostenido del flujo en la frontera.

A lo largo de 2025, el tránsito de los paisanos fue atendido mediante el programa federal Héroes Paisanos, coordinado por el Instituto Nacional de Migración, con la participación del Gobierno de Tamaulipas y diversas dependencias federales y estatales, expuso el funcionario estatal.

Este esquema permitió brindar apoyo a los connacionales desde su ingreso al país, con módulos de atención, puntos de descanso, orientación vial y vigilancia para evitar abusos.

Sobre este operativo, Rodríguez Alvarado subrayó que se está «coadyuvando para cuidar que los paisanos ingresen y retornen con toda normalidad”.

El trabajo interinstitucional incluyó también la coordinación con gobiernos de otras entidades del país y el monitoreo permanente de las caravanas que se organizan en ciudades fronterizas de Texas.

Y gracias a estas acciones, el balance del operativo se mantiene positivo.

“Recibimos en todo lo que fue 2025 más de 400 mil paisanos, principalmente en las tres épocas en que se presenta el flujo”, expresó.

Así también Rodríguez Alvarado, destacó que Tamaulipas mantiene saldo blanco en el ingreso, tránsito y retorno de connacionales, como ocurrió el año anterior.

Con estas cifras, la entidad cierra 2025 reafirmando su papel estratégico en la movilidad de paisanos y el compromiso institucional de garantizar un tránsito seguro, ordenado y con respeto a los derechos humanos durante las temporadas vacacionales.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso