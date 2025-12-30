Mercados de Tampico venden uva importada de Perú, Chile y EU; precio llega hasta 150 pesos el kilo

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este Fin de Año, la uva que se vende en los mercados de Tampico llega principalmente desde Perú, Chile y California (Estados Unidos), lo que ha impulsado su costo hasta 150 pesos por kilo, según comerciantes del mercado municipal “Francisco I. Madero”.

En las fruterías ubicadas sobre la calle Fray Andrés de Olmos, la uva verde sin semilla se oferta entre 120 y 150 pesos, mientras que la roja ronda los 120 pesos, señaló el vendedor Julián Fuentes Solís, quien reconoció un incremento fuerte en la demanda.

“La uva anda en 140, 120 el kilo… La morada igual. Las ventas han subido 80, 90%”.

El administrador del mercado, José Arturo Gutiérrez Camargo, confirmó que todo el producto disponible es de importación debido a que México no tiene temporada en diciembre.

“Cada año llega de California, Perú y Chile. En México hasta mediados de año hay uva en Sonora. Zacatecas y Aguascalientes producían, pero esa producción prácticamente desapareció”.

Gutiérrez Camargo dijo que los costos de origen también subieron. Una caja de ocho kilos pasó de 750–800 pesos a mil–mil 100 pesos, encareciendo la venta al público. Recordó que antes compraba hasta 100 cajas que se agotaban antes del 30 de diciembre; este año solo ha colocado entre 15 y 20 de las 30 que adquirió.

Aunque el precio aumentó en el mercado tradicional, la competencia con los supermercados se mantiene.

En tiendas de autoservicio, la uva se ofrece entre 50 y 80 pesos, pero advirtió que es de menor calidad y suele usarse como “gancho” comercial de temporada.

