Oficina Fiscal de Tampico se llena: más de 700 contribuyentes buscan descuentos antes de que termine el año

Solo este martes, 722 contribuyentes acudieron al módulo, informó su director, Fernando Manzur Nader.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la recta final del 2025, la prisa por aprovechar los descuentos en derechos de control vehicular mantiene abarrotada la Oficina Fiscal del Estado en Tampico.

“Para estas fechas es una afluencia alta. No es récord porque en enero atendemos más de mil personas, pero sí es un flujo considerable”.

El funcionario explicó que el Gobierno de Tamaulipas a través del programa anunciado por el gobernador Américo Villarreal, ofrece dos esquemas de reducción:

Modelos 2010 y anteriores: pago de 3,990 pesos.

Modelos 2011 a 2016: pago de 5,990 pesos.

El beneficio podrá solicitarse hasta este miércoles 31 de diciembre, último día del programa.

Para acceder a los descuentos es indispensable que acuda el titular del vehículo con licencia de conducir vigente del estado; en caso de no contar con este documento oficial, puede presentar pasaporte.

Manzur Nader dijo que la atención es inmediata, de no existir fallas en el sistema y recordó que este miércoles 31 la Oficina Fiscal trabajará en su horario habitual, de 8:00 a 14:00 horas, mientras que el jueves 1 de enero de 2026 permanecerá cerrada.

Por Cynthia Gallardo

La Razón