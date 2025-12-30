Piden moderación en festejos del 31

Recomiendan celebrar con prudencia, en el manejo de pirotecnia y no realizar disparos al aire

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Para prevenir accidentes durante las celebraciones de Fin de Año, el Ayuntamiento de Victoria exhortó a la población a festejar con responsabilidad, especialmente en el uso de pirotecnia y evitando disparos al aire, debido al riesgo que representan las balas perdidas.

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, pidió a los victorenses celebrar de manera segura y, en caso de utilizar pirotecnia, hacerlo bajo la supervisión de adultos, principalmente cuando hay menores de edad.

Asimismo, llamó a evitar el consumo excesivo de alcohol, recordando el accidente fatal ocurrido el pasado 25 de diciembre, en el que una persona perdió la vida.

Indicó que, en coordinación con la Guardia Estatal y la Guardia Nacional, se mantienen rondines de vigilancia para inhibir la venta irregular de pirotecnia, principalmente en la zona centro, donde ya se han realizado decomisos.

Recomendó adquirir pirotecnia únicamente en puntos autorizados, como el 40 Juárez o la Interejidal.

Informó que Protección Civil ha atendido al menos 10 incendios recientes en la ciudad, uno de los cuales dejó como saldo el fallecimiento de una persona de 60 años que murió calcinada.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN