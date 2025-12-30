Registran 18 accidentes en sólo seis días

Refuerzan seguridad vial, al incrementarse los percances viales con 17 choques y una volcadura; se detienen a 69 conductores por manejar en estado de ebriedad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Del 22 al 27 de diciembre se registraron en Ciudad Victoria un total de 18 accidentes automovilísticos, de los cuales 17 fueron colisiones y uno una volcadura, con saldo de una persona fallecida y dos lesionadas.

Además, durante los filtros de prevención de accidentes realizados los días 23, 26 y 27 de diciembre, fueron revisados 876 conductores, de los cuales 69 resultaron positivos al examen de alcoholimetría, por lo que sus unidades fueron aseguradas.

Javier Córdova González, director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio, detalló que de los accidentes registrados, las causas principales fueron: dos por estado de ebriedad, dos por exceso de velocidad, siete por no respetar el alto y siete por falta de precaución.

Precisó que 14 de los conductores involucrados fueron hombres y tres mujeres, además de un caso en el que el vehículo fue abandonado.

Respecto a los filtros de alcoholimetría, indicó que de los 69 conductores que dieron positivo, 62 fueron hombres y siete mujeres, lo que representa que el 90 por ciento de los casos correspondieron al sexo masculino.

Por rango de edad, 17 personas tenían entre 18 y 30 años; 18 entre 31 y 40; 21 entre 41 y 50, y 13 entre 51 y 60 años.

El funcionario reiteró que los filtros se mantienen de forma permanente en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar hechos lamentables como los ocurridos durante la semana.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO – LA RAZÓN