Retiran cargo de terrorismo al periodista Rafael León y lo vinculan a proceso

La fiscal de Veracruz informó que se retiró el cargo de terrorismo contra el periodista Rafael León, aunque no especificó por qué.

VERACRUZ, MÉXICO.- El periodista Rafael León Segovia fue vinculado a proceso y permanecerá bajo resguardo domiciliario, enfrentando únicamente los cargos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, según lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Durante una conferencia restringida a pocos reporteros, y sin permitir preguntas, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó que a ‘Lafita’ León, quien fue detenido el pasado 24 de diciembre por elementos de la Policía Ministerial y del Ejército, se le retiró la acusación por terrorismo, aunque no se especificaron las razones.

En un mensaje breve de dos minutos, leído por Lisbeth Aurelia Jiménez, se indicó que la decisión se tomó conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que el proceso legal seguirá su curso.

La fiscal puntualizó que la imputación y vinculación a proceso se fundamentaron en pruebas obtenidas dentro de la carpeta de investigación. La audiencia inicial fue celebrada el 24 de diciembre del presente año.

Procesan a periodista tras audiencia

Este martes 30 de diciembre se reanudó la audiencia ante el juez, quien tras escuchar la postura de la defensa y analizar las pruebas, dictaminó la vinculación a proceso por los delitos mencionados. Si bien la prisión preventiva justificada no procedía, la fiscalía solicitó la medida y se otorgó el resguardo domiciliario.

La fiscal resaltó que la institución actúa con respeto a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y que se garantiza el debido proceso para todos los involucrados.

Mientras tanto, en Coatzacoalcos, periodistas locales se reunieron fuera de la sala de audiencias donde se realizó la vinculación, exigiendo transparencia en el proceso y que se den a conocer las razones de los cargos contra el comunicador.

Por su parte, Julio de Jesús Sibaja, abogado de Rafael León Segovia, aseguró que se garantizó parcialmente el estado de derecho para el periodista. Aunque fue retirado el cargo de terrorismo, el delito contra las instituciones de seguridad pública permanece y sigue siendo grave, por lo que recurrirán a un amparo.

“La fiscalía me odia”

Conmovido hasta el llanto por las muestras de solidaridad, el periodista Rafael León Segovia acusó que hay ensañamiento por parte de la fiscalía en su contra; “tienen su nidito de poder”, acusó.

Dijo que en el tiempo que estuvo detenido, varias personas en la misma situación acusaron que la Fiscalía no es imparcial y que la fiscal que lleva el caso “desde el primer momento, el 24 de diciembre, me señaló enojada, molesta, como si me odiara”. También señaló abusos por parte de los agentes ministeriales, de una comandante y de un oficial apodado ‘El Porky’.

León Segovia consideró que la acusación de terrorismo sólo fue para estigmatizar su labor periodística, pues después de muchos años mantiene contactos entre las corporaciones y además están sus seguidores, quienes rápidamente le avisan cuando hay algún suceso y acude, lo que a veces incomoda a las autoridades y a la Fiscalía en especial.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR