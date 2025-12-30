Roban $76 mil de tienda en el Centro de Tampico; ingresan por la bodega y desactivan alarmas

La emergencia fue reportada al C5, cuyos operadores alertaron sobre un presunto saqueo en el comercio “Óptima”.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un robo sin violencia dejó pérdidas por más de 76 mil pesos en una tienda de ropa ubicada en la calle Aduana 201, esquina con Salvador Díaz Mirón, en la zona centro de Tampico.

Elementos acudieron al sitio y fueron recibidos por la encargada, Gisela Berenice “D”, quien permitió el ingreso al inmueble y rindió su declaración en calidad de testigo.

La empleada relató que alrededor de las 09:40 horas de este 29 de diciembre, al abrir el negocio junto con una compañera, notaron algo inusual: el interior estaba más iluminado de lo normal.

Al revisar, encontraron un boquete en el techo del área de ropa para niños, tierra sobre las prendas y cables arrancados en la bodega.

Al avanzar hacia el interior, detectaron olor a quemado y descubrieron que la caja fuerte había sido violentada. Del contenedor faltaban aproximadamente $70,000 pesos, además de $6,700 sustraídos de un casillero en la oficina.

En el segundo nivel hallaron la azotea y el sistema de alarmas dañados, así como cables cortados y electrodomésticos averiados.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes por robo a comercio para integrar la carpeta de investigación.

Autoridades continúan con las indagatorias para identificar a los responsables.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón