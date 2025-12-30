SICT emite estas recomendaciones si saldrás a carretera por fin de año

La SICT insta a todos los usuarios de carreteras federales, que viajarán durante el periodo vacacional de fin de año, a cumplir con cinco recomendaciones básicas.

MÉXICO.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México invita a todos los usuarios de carreteras federales, que viajarán durante el periodo vacacional de fin de año, a cumplir con cinco recomendaciones básicas, con el fin de garantizar la seguridad, proteger vidas y evitar accidentes.

Medidas de prevención:

Usar el cinturón de seguridad.

Respetar los límites de velocidad.

No utilizar el teléfono celular mientras maneja.

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Revisar el estado de su vehículo antes de salir.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional escolar inició el pasado lunes 22 de diciembre por lo que las familias acuden a los distintos centros turísticos de México o van a visitar a sus familiares.

Ello permite que miles de usuarios utilicen las carreteras federales a lo largo del país, por lo que para garantizar un tránsito seguro es recomendable que tanto el conductor como sus ocupantes usen el cinturón de seguridad.

Utilizarlo permite evitar lesiones y salvar vidas ante un accidente; aunado a lo anterior está el respetar los límites de velocidad al conducir y manejar sin superar el máximo permitido, esto garantiza la seguridad al viajar por carretera.

Al circular en su vehículo, no utilice el teléfono celular, la distracción al responder una llamada o enviar un mensaje puede ser la diferencia entre llegar con bien a su destino o tener un incidente que pudiera tener fatales consecuencias.

Asimismo, evite conducir bajo los efectos del alcohol, sustancia, droga o medicamento, ya que pueden producir aletargamiento o somnolencia y alterar el estado de alerta y reflejos.

Por último, antes de salir a carretera revise el estado de su vehículo: niveles de gasolina, aceite, agua, presión en llantas incluyendo la de refacción y que los parabrisas funcionen correctamente, así como las luces exteriores e interiores.

¿Llevas las herramientas para casos de emergencia?

Llave de cruz o llave de tuercas y gato hidráulico, destornilladores, pinzas, cables pasa corriente, cinta aislante, botiquín de primeros auxilios, extintor, caja de fusibles de repuesto y linterna.

Es importante tener en cuenta los números telefónicos de emergencia para que tenga la asistencia pronta y necesaria:

Emergencias: 911

Emergencias: 911 CAPUFE: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088

Denuncia Anónima: 089

Locatel: 55 56 58 11 11

Protección Civil: 55 51 28 00 00

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR