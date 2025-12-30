Suman 278 detenidos por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El Gabinete de Seguridad informó que, del 10 de noviembre al 29 de diciembre, se han detenido a 278 personas y asegurado 190 artefactos explosivos en Michoacán.

MÉXICO.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos federales han detenido a 278presuntos responsables de diversos delitos entre el 10 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025.

Durante este periodo de 50 días, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional han concentrado sus operaciones en las regiones de Tierra Caliente y la zona de producción aguacatera.

Además de las capturas, las autoridades reportaron el aseguramiento de 140 armas de fuego, más de 11 mil cartuchos útiles, 598 cargadores y 238 vehículos vinculados a actividades ilícitas

Incautación de explosivos y narcóticos

Uno de los puntos críticos del reporte oficial destaca el decomiso de 190 artefactos explosivos improvisados y 53 kilogramos de material explosivo de alta peligrosidad. Estas herramientas han sido detectadas frecuentemente en zonas de conflicto territorial en la entidad.

En materia de combate al narcotráfico, el despliegue federal permitió la incautación de 766 kilogramos de metanfetamina. Asimismo, se detectaron y aseguraron 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

En estas acciones, las fuerzas del orden inhabilitaron 18 campamentos utilizados por grupos delictivos y clausuraron 43 tomas clandestinas de hidrocarburo.

Protección a la industria agroalimentaria

El informe del Gabinete de Seguridad detalló que el pasado lunes 29 de diciembre se intensificaron las acciones de proximidad social. Elementos federales realizaron patrullajes y reconocimientos a pie dentro de huertas de aguacate y limón, sectores que han denunciado históricamente intentos de extorsión.

Las visitas de inspección y vigilancia se extendieron a plantas empacadoras e industrias cítricas en municipios estratégicos como Uruapan, Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Lázaro Cárdenas.

La estrategia busca estabilizar la cadena de suministro y proteger a los trabajadores de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Parácuaro, Múgica y Chinicuila.

Presencia territorial permanente

Las instancias que conforman el Gabinete de Seguridad, incluyendo la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmaron que mantendrán la presencia territorial en Michoacán.

El objetivo reportado es garantizar la seguridad de la población civil y la continuidad de los sectores productivos, afectados por la presencia de células delictivas en la región sur del estado.

