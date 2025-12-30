Valle Esmeralda ingresa a lista roja por violencia familiar en Altamira

Este sector se une al fraccionamiento Jardines de Arboledas, el cual mantiene el primer lugar en reportes de agresiones dentro del hogar en el municipio.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El mapa conflictivo de Altamira, registró un cambio relevante con la integración del fraccionamiento Valle Esmeralda a los sectores con mayor índice de violencia familiar.

El secretario del ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, confirmó que el incremento de casos en esta zona activó las alertas de las autoridades locales. «Estamos revisando el motivo por el cual apareció un nuevo fraccionamiento y en el cual tuvimos cinco reportes», explicó el funcionario.

Tras un análisis de los hechos, el ayuntamiento identificó un detonante recurrente en las agresiones reportadas por las víctimas.

“Hemos revisado los factores, el nivel de consumo de bebidas alcohólicas siempre está presente», subrayó Pérez Ramírez.

Señaló que el abuso en la ingesta de alcohol es el principal factor rde las riñas y ataques contra mujeres y menores en estas zonas habitacionales.

“Vamos a trabajar con la Guardia Estatal, tenemos ya registrados los lugares donde se incrementó y vamos entrarle al tema de la denuncia», afirmó el secretario.

El plan de intervención busca fortalecer la cultura de la denuncia formal para que los agresores enfrenten procesos legales y no solo amonestaciones administrativas.

Las autoridades municipales mantendrán la vigilancia en Valle Esmeralda y Jardines de Arboledas a través de recorridos preventivos. El objetivo es reducir los índices de violencia doméstica mediante la presencia de los cuerpos de seguridad y la atención oportuna a los llamados de auxilio de los residentes.

Por. Oscar Figueroa

La Razón