Vendaval causa daños a vehículos …y tumba árboles

Reportan autoridades afectaciones a 4 vehículos y la caída de 7 árboles, a consecuencia de los fuertes vientos que trajo consigo la entrada del frente frío número 25

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos cuatro vehículos resultaron dañados por la caída de árboles y siete árboles colapsaron en la vía pública, cifra que continúa en aumento,a consecuencia de los fuertes vientos generados por el frente frío número 25 en Ciudad Victoria.

Para hacer frente a esta contingencia el Gobierno Municipal activó un operativo emergente para atender reportes ciudadanos y reducir riesgos en calles y colonias de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Eduardo Gattás, personal de Protección Civil, Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos, así como de Desarrollo Urbano, desplegó cuadrillas para el retiro de ramas y árboles caídos, además de la atención a daños en infraestructura urbana.

Las labores se concentraron en puntos como la calle 7 Ceros, en los cruces con Hidalgo y Juárez; la avenida 24; la calle Esmeralda de la colonia Loma Alta; así como en las calles 9 y 10 Canales de la colonia Mainero, donde los árboles y ramas obstruyeron parcialmente la circulación y representaron un riesgo para peatones y automovilistas.

De forma preventiva, cuadrillas de barrido manual realizaron trabajos de limpieza en la calle 8 de la avenida Tamaulipas, con el levantamiento de ramas y restos vegetales para evitar la obstrucción de drenajes pluviales ante la posibilidad de lluvias en las próximas horas.

En paralelo, técnicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente municipal atendieron diversos cruces viales para restablecer el funcionamiento de semáforos y otros dispositivos de control de tránsito afectados por los fuertes vientos, con el fin de normalizar el flujo vehicular y peatonal.

El Gobierno Municipal informó que el operativo permanecerá activo mientras continúen las condiciones climatológicas adversas y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo para su atención oportuna.

Por Raúl López García

EXPRESO – LA RAZÓN