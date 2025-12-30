VIDEO: Accidente en revelación de género provoca que el rostro de la abuela se robe el show

MÉXICO.- Todo era alegría y felicidad en una fiesta de revelación de género hasta que algo salió mal. La futura abuela terminó ridiculizada en el evento, lo que desató las risasno solo de los presentes, sino también de miles de usuarios en redes sociales tras volverse viral.

En la grabación, compartida por la cuenta de X @tsmnoticias, se observa cómo la pareja de futuros padres se encuentra sobre una tarima frente a sus invitados. A su lado, los acompañan otros integrantes de la familia, entre ellos hermanos y padres, esperando el gran anuncio.

👶🏽🍼Cuando la revelación de género se sale un poco de control… ¡Final inesperado, con suegra incluida! 😂💙 pic.twitter.com/lWQT4nqTSi — TSM Noticias (@tsmnoticias) December 29, 2025

Al momento de activar los aerosoles para dar a conocer el sexo del bebé, el color azul inundó el aire, anunciando que será un niño. Ambos padres comenzaron a saltar y a abrazarse efusivamente, desbordados por la emoción.

Sin embargo, el padre, en medio de su euforia, nunca dejó de presionar el aerosol sin darse cuenta de que apuntaba directamente hacia su suegra.

La mujer quedó saturada de pintura azul en toda la cara. Desesperada, intentó limpiarse sin éxito y, aunque buscó la ayuda de su esposo, este se encontraba distraído conversando con otro asistente.

El video finaliza con la futura abuelita tratando de despejar el aire a su alrededor para poder ver, mientras los padres continúan celebrando sin percatarse del incidente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO