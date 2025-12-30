30 diciembre, 2025

30 diciembre, 2025

VIDEO: MrBeast regala su dinero a automovilistas atrapados en el tráfico

El también creador de contenido, conocido en redes sociales como MrBeast, preguntó a sus seguidores si debería repetir esta acción en el Metro de la ciudad

NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.- El famoso millonario y también creador de contenido James Stephen Donaldson, mejor conocido en redes sociales como MrBeast, sorprendió a sus seguidores al salir a la calle para regalar su fortuna a los automovilistas que encontraba en su camino, convirtiéndose en tendencia en las diferentes plataformas digitales.

Cómo se puede ver en los videos publicados en X, Facebook e Instagram, MrBeast aparece entre los vehículos detenidos por el intenso tráfico en una calle desconocida de New York, Estados Unidos. Se le ve repartiendo varios fajos de billetes.

