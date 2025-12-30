VIDEO: MrBeast regala su dinero a automovilistas atrapados en el tráfico

MrBeast se acerca a la ventana de los automovilistas, por lo menos 11 conductores, a los cuales les pregunta si quieren de regalo mil dólares (alrededor de 17 mil 900 pesos mexicanos) repartidos en varios fajos de billetes.

Algunos de las personas deciden poner el seguro de sus puertas y solo 9 aceptan el dinero, entre ellas una mujer que caminaba por la zona.De acuerdo con MrBeast, la dinámica se realizó para restarle un poco de tensión a los automovilistas que estaban atrapados en el tráfico durante la hora pico.

El video ya cuenta con más de 4.7 millones de reproducciones en TikTok y cerca de medio millón de Me gusta, así como más de 18 mil comentarios. Finalmente, MrBeast preguntó a sus seguidores si debería repetir esta acción en el Metro de la ciudad, lo que podría ser un acto más arriesgado.

MrBeast es un creador de contenido conocido por realizar este tipo de dinámicas y retos en sus canales de redes. A lo largo de su carrera ha impulsado diversas iniciativas filantrópicas, mediante donaciones y proyectos sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Estas acciones le han valido la admiración de millones, aunque también han generado críticas por “monetizar la caridad”.

MrBeast inició su carrera en YouTube en 2012 y alcanzó la fama mundial en 2017, realizando videos de retos extremos, donaciones masivas y producciones de alto presupuesto. El influencer obtuvo su fortuna reinvirtiendo sus ingresos en nuevos videos, premios y causas sociales.

Actualmente financia su contenido gracias al apoyo de patrocinios y a negocios personales: «MrBeast Burger» y «Feastables«.

Actualmente cuenta con 457 millones de suscriptores en YouTube, consolidando una fiel comunidad de fans.

MrBeast también ha enfrentado críticas por supuestos problemas laborales en su empresa, acusaciones de falsedad en videos y polémicas sobre el impacto de sus acciones filantrópicas, como la construcción de pozos de agua en Kenia sin considerar el mantenimiento futuro.

El YouTuber #MrBeast salió a las calles a regalar dinero a personas al azar😳💵🚗 Fue por medio de un video en sus redes sociales que Jimmy Donaldson se mostró regalando mil dólares a las personas que transitaban en las avenidas de #Manhattan. pic.twitter.com/3Qfw3hLAJF — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) December 30, 2025



CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO