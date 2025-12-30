Visita CSP a heridos por descarrilamiento

La Marina informó que, por el momento, 36 personas siguen hospitalizadas recibiendo atención especializada

OAXACA, MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum recorre este lunes el Hospital del ISSSTE en Tehuantepec, Oaxaca, donde fueron hospitalizadas algunas de las personas heridas tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico.

De acuerdo con la Mandataria, la intención de su visita es acudir a los hospitales donde están los heridos para estar cerca de ellos y conocer de primera mano sus necesidades.

A su llegada al ISSSTE de Tehuantepec, la Presidenta iba acompañada por el Almirante Raymundo Morales, Secretario de Marina, dependencia responsable de la operación del ferrocarril del Istmo; así como por el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; y el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina.

Hasta anoche, cinco personas lesionadas -dos hombres y tres mujeres- recibían atención médica en la Clínica Hospital Tehuantepec.

«Actualmente se les está brindando atención en el ISSSTE a cinco personas heridas en la Clínica Hospital Tehuantepec y una que se encuentra en traslado. Cuatro de ellas se encuentran estables y una se reporta grave. Seguiré informando», compartió Martí Batres en redes sociales.

La Secretaría de Gobernación compartió a las 13:58 horas la actualización del número de heridos, y bajó de 44 a 34, en el que todavía están cinco menores de edad y tres mayores de 65 años hospitalizados.

DARÁN $30 MIL A HERIDOS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL TREN

El Gobierno de México entregará un apoyo de 30 mil pesos, de manera inmediata y como un apoyo extraordinario, a las personas heridas y los familiares de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La Mandataria dijo que este apoyo de 30 mil pesos a las familias será para que puedan cubrir gastos inmediatos de traslados, a unas horas del siniestro.

«Es un apoyo inmediato (el que se está entregando a los lesionados), además, repito, de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares.»

«Y se va a apoyar con todo lo que se requiera, de acuerdo a lo que le determine la Fiscalía y por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias», dijo la Mandataria a su llegada al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz.

¿De cuánto sería el apoyo?

«Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días, y van a estar los compañeros para que no tengan que hacer ningún gasto, sino que por lo menos en medio de esta situación tan trágica y terrible para muchos de ellos, no tengan que además estar erogando».

¿Estos tres hospitales son donde están concentrados los lesionados?

«Hay más personas que han sido trasladadas a hospitales en Oaxaca, en la Ciudad de Oaxaca. Si es necesario también se trasladarán a la Ciudad de México».

¿Sobre las medicinas se han denunciado algunos familiares? Se les ha dicho que compren los medicamentos por fuera

«No, no hay necesidad. Les estamos apoyando en todo lo que requieran. Hay un compañero de la Comisión de Víctimas, servidor de la Nación, que está junto a ellos».

ACUSAN NEGLIGENCIAS TRAS DESCARRILAMIENTO

Una curva muy pronunciada, el balasto muy pequeño y los durmientes de madera con partes podridas y con apenas rastros de creosota, ese líquido que se utiliza para preservar la madera, fue lo que vio uno de los rescatistas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, incluso acusó que a los heridos los mandaron sólo a hospitales públicos pues no quisieron pagar clínicas privadas, aunque el IMSS de Matías Romero no tiene traumatólogo.

«Cambiaron los durmientes, pero el problema es que con la primer lluvia se despintaron. Si se agarra uno de los viejos durmientes están impregnados de creosotas hasta el fondo. Los hierven en creosota y se impregna la madera hasta el fondo, se impregna al 100 por ciento el durmiente para qué para que dure más. Aquí, si le rascas un poquito alcanzas a ver que tiene un centímetro nada más de pintura. O tal vez sea creosota, pero lo remojaron nada más, digamos», dijo al enviar una fotografía tomada en el lugar del accidente.

El rescatista, uno de los primeros en avisar vía telefónica del descarrilamiento que ha dejado al menos 13 muertos y casi 100 heridos, acusó que la Secretaría de Marina a cargo del Tren Interoceánico no tenía ningún protocolo para responder al accidente.

«Hubo mucha desorganización, la empresa no tiene un protocolo. Los no hicieron absolutamente nada, lo único que metieron fueron las camionetas Hi-Rail, nada más hicieron sus cordones de seguridad, pero los que estuvieron trabajando, trabajando y sacando presionados, fueron voluntarios, bomberos de Matías Romero, bomberos de Juchitán, Protección Civil de Matías y Protección Civil de Juchitán y llegaron voluntarios, llegó Capufe también, son los que hicimos el trabajo, los marinos nada más estaban viendo ahí, casi no los dejaban actuar, además que no saben también», sostuvo.

Por. Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO