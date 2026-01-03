Ayuntamiento de Victoria va contra morosos del predial

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Hay en este momento más de 30 casos de contribuyentes deudores turnados al departamento Jurídico del ayuntamiento de Victoria, debido a que fueron notificados treces veces y han hecho caso omiso, negándose a pagar lo de deben sobre todo de impuesto predial, revelo María Guadalupe de los Reyes Acosta, tesorera Municipal

Se trata dijo de contribuyentes que tienen adeudos desde hace tiempo y no se han acercado a pagar a pesar de que ya fueron notificados, en su mayoría son dueños de predios normales, a la fecha no se ha ejecutado ningún embargo, debido a que sienten la presión y se acercan a pagar, que es lo que se pretende ahora con el arranque del programa 2026 hay condonación del 100 % de recargos, que podrían aprovechar quienes tienen rezagos fuertes y adeudan al municipio

Admitió que han comenzado a requerir a deudores, ya que vamos con la tercera invitación, aunque si habido mucha respuesta, la gente se ha acercado, ha estado cumpliendo, sin embargo, hay personas que no se les encuentra en sus domicilios hay muchos predios abandonados, estamos tratando de localizarlos, los de la tercera invitación ya hay varios que están en el departamento jurídico, se les hará su debido proceso.

Se ha solicitado a las instancias correspondientes hacer un análisis de la situación de esos predios, sobre sus propietarios a efecto de que puedan regularizar su pago de impuestos específicamente el predial, que es uno de los ingresos propios de mayor importancia del municipio, con la firme convicción de que el pagar sus contribuciones ayudan que se mejoren los servicios, que aumenten las acciones que se desarrollan por el bien de la capital del estado, con obras de infraestructura, bacheo y pavimentos principalmente.

Por Salvador Valadez C.