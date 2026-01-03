Boquete en tienda del Centro fue hecho aislado: CANACO Tampico

El líder empresarial explicó que la forma de ingresar al negocio, mediante la apertura de un boquete, apunta a una banda especializada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El robo nocturno registrado hace unos días en una tienda de ropa del Centro de Tampico fue calificado como un hecho aislado por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Eduardo Manzur Manzur, quien recordó que este modus operandi ya se había presentado años atrás y no descartó la participación de personas foráneas dedicadas a este tipo de ilícitos.

“De los boqueteros, eso es un tema que ya habíamos padecido hace algunos años. Sabemos que es una banda de gente de fuera que a eso se dedica. Afortunadamente ha sido un hecho aislado”

El presidente de CANACO Tampico indicó que el hecho ocurrió durante la madrugada.

Manzur Manzur señaló la importancia de que el caso sea investigado con apoyo de las cámaras del sistema C-5 y pidió reforzar la vigilancia diurna y nocturna.

“Nosotros hemos levantado la voz a través de la Mesa de Seguridad para que se refuerce la vigilancia… hoy en día en la zona centro se instalaron más cámaras y sería una buena opción vigilar ese tipo de movimientos, porque para hacer este tipo de boquetes la gente tiene que tener herramienta especial”

Advirtió que no se debe descartar que los responsables conozcan puntos vulnerables del inmueble.

Finalmente, expresó que los comercios han invertido en medidas preventivas para inhibir delitos.

“La mayoría de los negocios invertimos mucho dinero en sistemas de alarma, sensores de movimiento, sensores de impacto, cámaras y en algunos casos vigilancia privada, todo para buscar disuadir este tipo de ilícitos”

Expresó que a través de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del sur de Tamaulipas se solicitó intensificar la vigilancia nocturna y recordó que durante 2025 ningún comercio afiliado a la CANACO Tampico registró robos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón