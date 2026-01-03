COMAPA SUR atiende socavón en avenida principal de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Derivado de un hundimiento registrado en la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Ferrer Guardia y Jalisco, en la colonia Primero de Mayo, personal técnico de COMAPA SUR lleva a cabo trabajos de reparación para atender el socavón número 268, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y restablecer la vialidad en la zona.

En una primera fase, se intervino el área afectada, la cual presentaba una dimensión aproximada de 10.00 metros de largo por 1.50 metros de ancho. Dicho espacio se encuentra restaurado y debidamente señalizado, a fin de prevenir riesgos tanto a peatones como a automovilistas.

Como parte de la solución de fondo, se realizaron trabajos de reposición de una línea de drenaje de 12 pulgadas de diámetro, con una extensión aproximada de 35 metros lineales, lo que permitirá corregir el origen del problema y evitar futuras afectaciones en el sector.

Actualmente, continúan las maniobras de reposición de otro tramo de la línea de drenaje sobre la calle Ferrer Guardia, así como un tramo adicional pendiente sobre la propia avenida Álvaro Obregón, lo que permitirá dar una solución integral y definitiva a esta afectación.

Cabe destacar que estos trabajos se desarrollan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, refrendando el compromiso conjunto de atender de manera oportuna la infraestructura hidráulica y sanitaria, en beneficio de la población.

Por. Mario Prieto