Deja de operar el 15% de tráileres en sur de Tamaulipas

Se calcula que son un promedio de mil camiones los que han dejado de usarse y unos 300 operadores dejaron de laborar por la crisis en el sector del transporte de carga.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El 15 por ciento de los tráileres en el sur de Tamaulipas dejaron de operar debido a la falta de rentabilidad y las condiciones de inseguridad en las rutas.

El delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Eduardo Tijerina Flores informó que factores como la baja en el movimiento de mercancías y el deterioro de la infraestructura vial obligaron a detener estas unidades.

Esta cifra regional refleja una crisis nacional que ya causó el cierre de entre el 15 y el 20 por ciento de las empresas transportistas. El representante del sector señaló que los ingresos actuales resultan insuficientes para cubrir los compromisos financieros, el mantenimiento y los gastos operativos de los vehículos pesados.

A las dificultades económicas se suma la incidencia de robos y asaltos en diversos tramos carreteros de la República. Además, el mal estado de la red vial eleva los costos en refacciones, lo cual reduce el margen de viabilidad para los concesionarios del transporte.

Tijerina Flores solicitó a las autoridades mayor vigilancia en las carreteras y mejoras en la infraestructura para intentar reactivar la economía del gremio.

La Conatram advirtió que, sin una solución integral, el número de tráileres fuera de servicio aumentará durante los próximos meses.

Por. Oscar Figueroa

La Razón