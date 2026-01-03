Estudia UAT impacto de las redes en la salud integral de adolescentes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), lleva a cabo un estudio orientado a la identificación de conductas alimentarias de riesgo y su relación con la imagen corporal en adolescentes, considerando la influencia de las redes sociales.

La iniciativa es encabezada por la Dra. Octelina Castillo Ruiz, quien explicó que el estudio surgió tras años de trabajo en el ámbito de la nutrición con niños y adolescentes, mediante el cual se detectó que muchos de los problemas emocionales y de alimentación desde edades tempranas están relacionados con factores que no siempre se atienden de manera integral, como el uso de las plataformas digitales.

“El objetivo es determinar la prevalencia de estas conductas, comprender cómo las redes sociales impactan en la forma en que los jóvenes perciben su cuerpo y, a partir de ello, diseñar intervenciones nutricionales más efectivas que fortalezcan tanto la salud física como la emocional”, detalló la investigadora.

Comentó que el proyecto cuenta con la participación del Cuerpo Académico de Alimentos, Nutrición y Salud, integrado por nueve docentes, además de estudiantes de la Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos y del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la UAT.

Precisó que, la investigación titulada “Redes sociales como herramienta para identificar las conductas alimentarias de riesgo y su relación con la imagen corporal en adolescentes en dos ciudades fronterizas de México”, se desarrolla también en colaboración con grupos especializados en nutrición y conductas alimentarias en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el objetivo de establecer comparativos regionales y preparar intervenciones nutricionales efectivas que puedan implementarse a nivel nacional.

La Dra. Castillo Ruiz señaló que, en México, alrededor del 41.1 % de los adolescentes presenta sobrepeso u obesidad; mientras que entre el 50 % y 71.2 % manifiestan una percepción corporal errónea, factores que aumentan la posibilidad de desarrollar anorexia, bulimia u otras conductas de riesgo que afectan de manera grave la salud integral de los jóvenes.

“Queremos que este esfuerzo de investigación sirva de base para impulsar programas nacionales que mejoren la calidad de vida de nuestra población adolescente. Es fundamental que más estudiantes se integren a proyectos de este tipo, porque el conocimiento que generamos en la universidad se convierte en un apoyo directo a la sociedad”, enfatizó la académica.

Con este tipo de iniciativas, la UAT refrenda su compromiso de responder a los retos sociales del país, fortalecer la investigación con impacto humano y contribuir a la formación de soluciones interdisciplinarias que atiendan de manera integral la salud de la niñez y la juventud mexicana.

