Filtran llamada del 911 de la muerte de Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

La actriz de las películas "Hombres de Negro II", "One Tree Hill" y "Los Tres Entierros de Melquíades Estrada" fue localizada sin vida

ESTADOS UNIDOS.- Durante las primeras horas de este 2026 la industria del cine internacional sufrió la muerte de la actriz, Victoria Jones, hija del reconocido actor, Tommy Lee Jones. La joven de 34 años fue localizada sin vida dentro de un lujoso hotel de la ciudad de San Francisco.

Medios internacionales señalaron que la hija de Tommy Lee Jones fue encontrada sin vida la madrugada del jueves 1 de enero. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, pero recientemente se filtró la llamada al 911 que alertó a las autoridades.

La actriz fue localizada sin vida a los 34 años. Foto: Especial

Llamada del 911 sobre la muerte de la actriz, Victoria Jones

Poco a poco han surgido nuevos detalles sobre la muerte de la actriz de cine, Victoria Jones. Hasta el momento las autoridades siguen realizando las investigaciones para determinar la causa de la muerte de la famosa que apareció junto a su papá, Tommy Lee Jones, en la película «Hombres de Negro II».

En las últimas horas se viralizó la llamada al 911 que habría alertado a las autoridades sobre el hallazgo sin vida de la famosa de 34 años, Victoria Jones. Las declaraciones fueron compartidas por TMZ y retomadas por el sitio Univisión Famosos.

En la llamada al 911 se escucha a una persona explicar que atendieron una emergencia por supuesta «sobredosis» y «cambio de color», al parecer, tras localizar a Victoria Jones dentro de un hotel en San Francisco, California, Estados Unidos.

«Un hotel. Arresto nivel 1. Respuesta y control A1. Respuesta código 3 por sobredosis, cambio de color», se escucha en la llamada.

Como te comentamos anteriormente, hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Victoria Jones, hija del actor, Tommy Lee Jones. Los reportes indican que la actriz fue localizada sin vida dentro de un hotel, pero están realizando las investigaciones para determinar las causas.

¿Qué le pasó a Victoria Jones?

Victoria Jones, actriz de las películas «Hombres de Negro II», «One Tree Hill» y «Los Tres Entierros de Melquíades Estrada», fue encontrada sin vida el pasado 1 de enero. Medios internacionales indican que el cuerpo de la hija del actor, Tommy Lee Jones, fue localizado dentro de un lujoso hotel de la ciudad de San Francisco en California, Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la actriz de 34 años; sin embargo, las autoridades están realizando las investigaciones para determinar qué le pasó a la actriz de cine.

