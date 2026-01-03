Gusano barrenador amenaza también a mascotas de Altamira

Este medicamento actúa como una barrera contra la plaga, siempre que se administre bajo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federales.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Las mascotas enfrentan una amenaza ante la presencia del gusano barrenador en Altamira.

Por tal razón, fueron desplegadas las brigadas de salud en la zona rural y es que el parásito no solo afecta al ganado, sino que puede causar lesiones graves en perros y gatos si no se toman medidas de control inmediatas.

Ante esta situación, el secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez, señaló que el Senasica recomendó el uso preventivo de ivermectina en mascotas.

Este medicamento actúa como una barrera contra la plaga, siempre que se administre bajo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades federales.

La Dirección de Bienestar Animal coordinará las visitas a las comunidades para orientar a los propietarios sobre la detección de heridas sospechosas.

Se instó a la población a evitar la automedicación de sus animales y acudir con un médico veterinario para recibir la dosis exacta y el tratamiento profesional adecuado.

Estas acciones buscan crear un cerco de protección en las áreas rurales para impedir que el parásito se establezca en los hogares.

El monitoreo constante en los animales domésticos resulta clave para detectar cualquier anomalía y evitar complicaciones de salud que pongan en peligro la vida de los ejemplares.

Por. Oscar Figueroa

La Razón