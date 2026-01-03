¿Lujo o sencillez? El costo del outfit de Nicolás Maduro al ser detenido

El conjunto deportivo que vestía Maduro al ser arrestado generó debate por su alto valor en medio de la crisis en Venezuela.

ESTADOS UNIDOS.- La noticia del arresto de Nicolás Maduro ha generado un gran revuelo en las redes sociales, no solo por confirmar su traslado a custodia estadounidense, sino también por un detalle inesperado: el conjunto deportivo gris de la marca Nike que llevaba puesto el exmandatario venezolano al momento de su detención.

Usuarios en redes sociales comenzaron a identificar las prendas y a comparar su valor con la situación económica que vive Venezuela, lo que ha abierto un nuevo debate sobre el simbolismo del atuendo en medio de este hecho histórico.

De acuerdo con precios vigentes en tiendas oficiales y plataformas de reventa internacional, el conjunto deportivo completo (sudadera con cierre y pants) que aparece en la fotografía tiene un precio estimado que varía según el mercado y la disponibilidad. Es importante mencionar que estos rangos corresponden a precios públicos y no a una confirmación directa de compra por parte del detenido.

En el caso de Venezuela, donde este tipo de prendas no se comercializan de manera oficial y suelen venderse en dólares o a tipo de cambio paralelo, el valor del conjunto equivaldría a varios millones de bolívares, dependiendo de la cotización diaria.

Tomando como referencia el precio internacional, el outfit representaría una suma inalcanzable para la mayoría de la población venezolana, lo que explica por qué la imagen se volvió viral y fue interpretada por muchos como un símbolo del contraste entre el poder político y la realidad social del país.

La fotografía muestra a Maduro dentro de lo que parece ser una aeronave o buque militar estadounidense, portando lentes oscuros, protectores auditivos y un chaleco salvavidas, mientras sostiene una botella de agua. La escena, difundida oficialmente con el mensaje “Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima”, se convirtió en una de las imágenes más comentadas tras su captura.

