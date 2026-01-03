Mantienen reordenamiento vial en el Centro de Tampico

El funcionario aclaró que no se trata de un operativo extraordinario:

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para mejorar la movilidad en las calles principales del primer cuadro de la ciudad, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico mantiene el Reordenamiento Vial con apoyo de grúa, informó su titular, Héctor Manuel Rodríguez Silva.

“No es operativo «Grúa», es Reordenamiento Vial en las principales calles Colón, Rivera y alrededor de la plaza, precisamente para dar mayor flujo vehicular”

Rodríguez Silva señaló que la medida busca evitar estacionamientos indebidos que entorpecen la circulación y afectan incluso a unidades de seguridad y auxilio.

“Si se estacionan, solamente nos dejan un carril de circulación y también los vehículos de emergencia como Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, batallan más para trasladarse de un lugar a otro y nos congestiona la zona centro”

Indicó que son pocos los vehículos retirados con grúa, ya que primero una patrulla avisa mediante altavoz; solo si el conductor no atiende, intervienen.

“Estamos haciendo la invitación a la ciudadanía que respete esos lugares debidamente señalizados para mayor flujo vehicular y el beneficio es para todos”

El mando de Tránsito dijo que el reordenamiento vial es permanente y cuenta con el despliegue de 92 elementos operativos en los tres turnos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón