Menos dólares llegaron del extranjero a Tamaulipas en el 2025

El año cerró con una disminución significativa en comparación con el periodo anterior.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El flujo de dólares que cada mes llega desde el extranjero a los hogares tamaulipecos perdió fuerza durante 2025.

Y aunque el estado se mantiene entre los principales receptores de remesas a nivel nacional, el año cerró con una disminución significativa en comparación con el periodo anterior.

De acuerdo con el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, el envío de remesas hacia Tamaulipas registró una baja estimada de entre 80 y 100 millones de dólares, lo que equivale a una contracción cercana al cuatro por ciento respecto a 2024.

Aun con este retroceso, el funcionario precisó que la entidad logró superar los mil millones de dólares en remesas acumuladas durante el año, monto que rebasa los 20 mil millones de pesos.

No obstante, aclaró que las cifras aún podrían ajustarse, ya que el último trimestre (el de mayor dinamismo en envíos) no ha sido integrado de forma definitiva al corte anual.

Rodríguez Alvarado indicó que alrededor de 240 mil familias en Tamaulipas dependen de estos recursos para su sustento, y subrayó que Ciudad Victoria se mantiene como el municipio que más remesas capta, incluso por encima de localidades con alta migración histórica como Reynosa y Nuevo Laredo.

Así también el titular del Instituto explicó que «la reducción en los envíos está relacionada con un contexto internacional adverso».

Para finalizar, el funcionario estatal destacó que entre los factores que influyeron para dicha caída económica, fue principalmente el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

«El ambiente de incertidumbre provocado por operativos y redadas, así como el retorno voluntario y la repatriación de migrantes», fueron las condiciones que mermaron la capacidad económica de los connacionales en el extranjero.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN