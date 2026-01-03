Niño de 6 años que fue arrollado junto a su abuelita, falleció en el Hospital General de Tampico

Pese a que en un inicio se manejó la versión de que los implicados en este accidente eran madre e hijo, la Policía Investigadora confirmó que se trató de abuela y nieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La tragedia ocurrida la tarde-noche de este viernes a unos metros del crucero de Miramar en Ciudad Madero, donde una mujer perdió la vida al ser atropellada por un autobús de la ruta Tampico-Playa Norte por Bulevar alcanzó mayores dimensiones, al fallecer pocas horas después de su ingreso al Hospital General de Tampico «Dr Carlos Canseco» su nieto de apenas 6 años de edad.

Pese a que en un inicio se manejó la versión de que los implicados en este accidente eran madre e hijo, la Policía Investigadora confirmó que se trató de abuela y nieto, señalando que en el sitio perdió la vida la señora María V residente del municipio de Altamira.

En redes sociales circula un video tomado por una cámara de seguridad, donde se aprecia el instante en que la mujer con el menor cruzó frente al autobús, impidiendo aparentemente la visibilidad del chofer, cuya unidad le pasó a los dos cuerpos prácticamente por encima.

Paramédicos de la Cruz Roja habían trasladado al Infante al Hospital General «Dr Carlos Canseco», pero por desgracia y debido a las lesiones que presentaba perdió la vida durante el transcurso de la noche, hechos de los que también tomó conocimiento la Policía Investigadora que confirmó la detención del operador de la unidad del servicio público de transporte, mientras se integra la respectiva carpeta de investigación.

Por. Mario Prieto