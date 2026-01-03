Pirotecnia y gritos culpables de muerte y escape de capibaras en Tamatán

De acuerdo con el director del Zoológico la pérdida representó un golpe sensible para el personal del zoológico.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La llegada de las capibaras al Zoológico de Tamatán, concebida como uno de los nuevos atractivos del parque para cerrar el 2025, terminó marcada por una serie de incidentes que desataron confusión y críticas en redes sociales, según lo dicho por el director de este icónico sitio turístico de la capital de Tamaulipas.

Entre finales de diciembre y los primeros días de enero, dos hechos concentraron la atención pública: la muerte de uno de los ejemplares y el escape temporal del segundo.

De acuerdo con el director del Zoológico de Tamatán, Gabriel Navarro, ambos animales arribaron en buen estado de salud y ya se encontraban adaptándose a su nuevo entorno.

No obstante, durante la noche del 26 al 27 de diciembre se registró el primer incidente, cuando una de las capibaras murió a causa de un severo cuadro de estrés.

El directivo señaló en un video publicado esta mañana de sábado 3 de enero del 2026, que la principal hipótesis apunta a la pirotecnia utilizada en esas fechas, la cual habría alterado gravemente al animal.

“Este estrés pudo haber sido inducido por la pirotecnia; es un tema que no solo afecta a la fauna silvestre, también lastima a los animales domésticos, como perros, gatos o caballos”, explicó.

Navarro destacó que la pérdida representó un golpe sensible para el personal del zoológico, tanto por el apego generado como por la compleja gestión que implicó traer a los ejemplares, proceso respaldado por la Comisión de Parques y Biodiversidad y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).

Asi mismo, aseguró que el equipo de Tamatán está integrado por personal capacitado y comprometido con el cuidado de los animales.

El segundo episodio ocurrió ya en los primeros días de enero de 2026, cuando la capibara sobreviviente fue colocada en un recinto de baja altura, diseñado para permitir una mayor cercanía con los visitantes.

Sin embargo, la respuesta del público provocó un nuevo escenario de estrés.

Gritos, empujones y aglomeraciones derivaron en que el animal intentara salir del área, logrando escapar momentáneamente y sufriendo solo una leve raspadura en la nariz.

Tras el incidente, la administración del zoológico decidió retirar a la capibara del área interactiva y anunció la instalación de una reja de separación, descartando definitivamente el contacto cercano con los visitantes.

El director lanzó entonces un llamado directo a la ciudadanía para respetar las indicaciones del personal y entender que el bienestar animal debe estar por encima de la experiencia del público.

“La gente se pone muy enardecida, gritan, se empujan y no hacen caso; así no se puede. Si el guardia dice tranquilos, no griten y no se aglomeren, es por los animales, no por nosotros”, subrayó.

Gabriel Navarro recordó que el Zoológico de Tamatán funciona también como centro de rehabilitación y liberación de fauna silvestre, por lo que continuará realizando adecuaciones en sus espacios.

Por último, la reapertura del área para observar a la capibara dependerá de que existan condiciones de calma y orden que garanticen su seguridad, dejando claro que el modelo interactivo quedó cancelado tras lo ocurrido.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN